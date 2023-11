"Educazione ambientale, asse portante del nuovo civismo"

Risorse per le scuole, dall’infanzia alle secondarie di primo grado, nella Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano. Ci sono anche istituzioni scolastiche lunigianesi – Massa Carrara è tra le sei province della Riserva di Biosfera Appennino che insiste su Emilia, Toscana e Liguria – ad aver presentato progetti nell’ambito del programma emanato dal Ministero dell’Ambiente denominato “Siti naturali Unesco e Zone economiche ambientali (Zea) per l’educazione ambientale 2023”.

I fondi saranno destinati agli studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site in Parchi nazionali, siti Patrimonio naturale Unesco e nelle Riserve della Biosfera del Programma Man and the Biosphere Unesco. "In questa nuova era che chiamiamo antropocene, insieme al clima - spiega Fausto Giovanelli - cambiano anche la cultura e i diversi saperi. Educazione all’ambiente e alla sostenibilità stanno diventando assi portanti dell’educazione civica. Unesco è un riferimento mondiale ed è importante avere sul territorio uno specifico supporto all’impegno e alle progettualità che già docenti e scuole mettono in campo". "I fondi che saranno riconosciuti – dettaglia Natascia Zambonini, responsabile dei progetti di educazione ambientale del Parco Nazionale dell’Appennino – saranno destinati a progetti che si svolgeranno nell’anno scolastico 202425 sui temi di educazione alla sostenibilità nelle singole scuole. Il bando promuove lo studio e l’approfondimento principalmente di tre ambiti educativi: tutela e valorizzazione della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi; rifiuti e raccolta differenziata; cambiamenti climatici e rinnovabili".

Le scuole coinvolte: I.C. Mahatma Gandhi (Aulla), I.C. Prof. Antonio Moratti (Fivizzano), I.C. “I. Cocchi” (Licciana Nardi), I.C. Flavio Torello Baracchini (Villafranca in Lunigiana), I.C. G. Tifoni e I.C. Gen. Pietro Ferrari (Pontremoli), I.C. Don Florindo Bonomi (Fosdinovo).