Educazione ambientale al depuratore Lavello

Una mattina all’insegna dell’educazione ambientale quella trascorsa dagli studenti della scuola media Don Milani a Marina di Massa all’impianto di depurazione Lavello 1 gestito da Gaia. Oltre 40 ragazzi di prima media, infatti, hanno preso parte a una lezione teorica sulle diverse fasi della depurazione delle acque anche con una visita guidata del depuratore che li ha portati a osservare tutte le strutture in cui si svolge il processo, dall’arrivo dei reflui fino alla reimmisione delle acque in natura. Le lezioni sono state tenute dai dipendenti di Gaia. Presente anche la vice presidente di Gaia, Michela Consigli. "Siamo molto felici –ha detto Consigli – di accogliere gli studenti della Don Milani. Le visite agli impianti sono sempre una preziosa occasione di conoscenza per i ragazzi, in quanto il sistema che porta alla depurazione dell’acqua è complesso e ancora poco conosciuto. Questo incontro si è concentrato proprio sul processo di trattamento delle acque reflue urbane che, per quanto riguarda Massa, convergono all’interno dell’impianto di Lavello 1, recentemente ristrutturato e implementato sotto il profilo tecnologico e gestionale". I ragazzi si sono dimostrati attenti e interessati, ponendo molte domande. A fine visita hanno ricevuto in omaggio il libro “Acqua in mente”, con informazioni e consigli sulle buone pratiche da adottare per salvaguardare la risorsa idrica, e la borraccia “Marina”, plasticfree ed ecosostenibile.

La scuola Don Milani ha aderito al progetto sulla transizione ecologica promosso dal Ministero dell’Istruzione e tutte le classi prime visiteranno l’impianto di depurazione Lavello 1. Altre due lezioni sono in programma stamani e domattina.