Educazione alla Salute, progetto concluso nelle scuole superiori della Lunigiana

Con la conclusione dell’anno scolastico sono terminati anche gli incontri che si sono tenuti nelle scuole superiori, promossi dall’Educazione alla Salute della ASL Toscana nord ovest, dal Centro Donna Lunigiana e dal Consultorio Giovani della Società della Salute. Il progetto denominato “Io, gli altri, il mondo. Autoconsapevolezza e Responsabilità per gestire buone relazioni” ha coinvolto oltre 70 alunni e i docenti delle classi terze del Liceo Classico Leopardi di Aulla, del Liceo scientifico Da Vinci di Villafranca in Lunigiana e del Liceo linguistico e delle scienze umane Malaspina di Pontremoli. Gli incontri sono stati importanti per far conoscere le attività svolte dal consultorio e le modalità di accesso ai servizi ma, soprattutto, sono stati i temi trattati dalle psicologhe, ostetriche, assistenti sociali, che hanno fatto la differenza. Infatti, i contenuti si sono focalizzati su argomenti fondamentali per la formazione personale, sociale e culturale dei ragazzi, utili a fornire maggiori strumenti nell’approccio alle relazioni sentimentali e sessuali.

Rilevante, inoltre, il contributo del Centro Donna relativamente alla violenza di genere trattata da diverse prospettive. Agli studenti infatti, sono stati forniti elementi, sia da un punto di vista legale, sia culturale, che hanno messo in evidenza il ruolo centrale della formazione dei giovani per contrastare un fenomeno in continuo aumento, nonché il valore sociale dei centri antiviolenza, della figura del curatore speciale del minore, dell’accoglienza e della rete di protezione.

"Sono stati momenti di grande collaborazione – hanno sottolineato le ideatrici del progetto – sia con le insegnanti, sia con la dirigente scolastica che vorremmo ringraziare per averci accolto con grande sensibilità. Un plauso agli studenti che hanno seguito gli incontri con interesse e coinvolgimento e con la richiesta di replicare e ampliare il progetto, anche il prossimo anno scolastico".