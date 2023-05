Economia in crisi: crollano le imprese giovanili

Le imprese giovanili hanno subito un netto calo nel corso dell’anno scorso a Massa Carrara: un -4% che a fronte di un tessuto imprenditoriale cresciuto invece nel complesso di 0,5% dà il segno di un malessere economico che può avere anche importanti riflessi sociali con un invecchiamento della classe imprenditoriale. Emerge dall’analisi effettuata dall’ufficio studi della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche su Movimprese. Una flessione certo legata al calo demografico e riguarda tutte le province comprese nella Camera di commercio di area vasta ma che non basta da sola a spiegare il crollo soprattutto in settori come il commercio e negli altri servizi.

Un calo numerico valutato in -63 imprese nel corso di un anno, che porta il totale a 1.508 unità di cui sole 1.340 attive con imprenditori under 35. All’interno del sistema imprenditoriale locale sembra divenire strutturale la difficoltà di un ricambio generazionale: d’altronde le imprese giovani hanno una minore capacità di resistenza alle crisi e nell’ultimo decennio a Massa Carrara sono diminuite del 39%. Si riduce anche il peso delle imprese giovanili sul totale di quelle provinciali toccando quota 6,7%, in calo dello 0,3% rispetto all’anno 2021, e con una variazione decennale in sistematico decremento, come si rileva dal dato del 2011 quando l’incidenza era pari all’11%. Senza dimenticare che il 70% delle imprese giovanili è riconducibile alla forma giuridica delle imprese individuali: in valore assoluto ben 1.052 aziende. Di seguito, con un valore del 24%, le società di capitali, con il 6% le società di persone, e con l’1% le altre forme. E’ un chiaro segnale di come queste possano nascondere invece forme di lavoro subordinato ‘mascherate’ che diventano precariato.

Bisogna anche evidenziare che sulle imprese individuale il calo è stato di -5%, ma a perdere di più sono le società di persone -9% e le altre forme giuridiche il -14%, con un valore che arriva addirittura al -30% per le cooperative (molto poche in provincia). Gran parte delle imprese giovanili di Massa Carrara sono nel commerciale, 28% sul totale; seguono quelle afferenti agli altri servizi con il 18% e le costruzioni con il 14. Tra i comparti più rappresentativi osserviamo, tra il 2022 e il 2021, che il commercio diminuisce del -5%, le costruzioni del -2%, mentre le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione crescono del +1%.