Economia, dati incoraggianti Turismo in forte aumento: + 37% E l’agricoltura tiene passando al bio

Nuove opportunità per uno sviluppo integrato e sostenibile dei territori della Lunigiana e delle aree montane della costa apuana sono a disposizione di imprese, enti locali e associazioni grazie alla nuova programmazione degli interventi previsti dai bandi Leader 2023-2027 presentati ieri mattina al Castello di Terrarossa. L’evento, organizzato dal Gal Consorzio Lunigiana, dalla Camera di Commercio della Toscana nord ovest e dall’Istituto di studi e ricerche, è stato il primo con le realtà del territorio. Un’occasione di confronto tra tutti i protagonisti. Il territorio della Lunigiana, come è emerso dai dati del ’Rapporto Economia’ realizzato dall’Isr e dalla Camera di Commercio, mette in evidenza potenzialità meritevoli di interesse e di azioni di supporto.

Sul fronte del turismo il 2022 è stato un anno molto positivo per la Lunigiana con una crescita delle presenze rispetto al 2021 (+37%, +29mila) più elevata rispetto a quella della costa (+12%). In valore assoluto si tratta di quasi 109mila pernottamenti che rappresentano il 10% del totale provinciale. Anche l’aumento delle strutture extra-alberghiere nell’ultimo decennio riflette l’interesse crescente per luoghi autentici, con paesaggi incontaminati ricchi di storia e cultura come quelli lunigianesi. Altro elemento distintivo è rappresentato dall’agricoltura: qui opera il 74% delle imprese agricole della provincia. Si tratta di aziende, di piccola dimensione, sempre più attente a una produzione biologica attraverso pratiche sostenibili e produzione di alimenti di qualità e rispettosi dell’ambiente. A fine 2022 sono 110 le aziende bio che hanno già 280 ettari di coltivazioni a biologico alle quali si vanno aggiunti altri 152 ettari in conversione.

Nel terziario, dove il commercio in sede fissa continua ad arretrare, il turismo sembra invece trainare la ristorazione: il numero di imprese cresce infatti dell’1,2%. In Lunigiana, nonostante una tendenza all’invecchiamento e una diminuzione della popolazione che scende al di sotto di 52mila residenti (-0,9% rispetto al 2021), si è registrato un interessante aumento dell’attrattività come luogo di residenza. Questo è evidenziato da un saldo migratorio interno positivo, cioè una maggiore presenza di persone che si sono trasferite nella zona rispetto a quelle che l’hanno lasciata.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del rapporto ’Economia Lunigiaa’ e dell’avvio della programmazione Leader, si è tenuta una tavola rotonda sul tema ’L’importanza di uno sviluppo integrato’, a cui sono interventi Gianluca Barbieri, dirigente distretti rurali della Regione, Roberto Galassi, presidente Gal Consorzio Lunigiana, Gianluigi Giannetti, presidente Unione dei Comuni Lunigiana, Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, Andrea Cella, vice sindaco di Massa, Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio e per il Comune di Carrara l’assessora Lara Benfatto. Ha moderatato il giornalista de La Nazione, Roberto Oligeri.

"Con tutte le energie positive che operano nella Lunigiana e nell’area montana apuana quali enti locali, imprese, associazioni e cittadini – ha commentato Galassi – ci siamo incontrati per condividere idee e proposte utili allo sviluppo. Insieme cercheremo di dare più voce e opportunità alla nostra terra, per costruire la prossima strategia di sviluppo locale, il più condivisa possibile e con la più ampia partecipazionei". La base di partenza è la lettura dei punti di forza e di debolezza del contesto territoriale per proporre una strategia complessiva di sviluppo locale. "Il compito dell’Isr – ha spiegato il presidente Sergio Chericoni – è da un lato analizzare gli andamenti produttivi del territorio e, dall’altro, quello di svolgere un ruolo attivo, di interlocutore attendibile, che mette a disposizione di tutti gli attori le informazioni necessarie per mettere in atto le azioni ritenute più idonee per favorire lo sviluppo locale. La Lunigiana appare dai dati in ripresa e con ampi margini di crescita".