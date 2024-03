Ecomafie, qui non ci sono anticorpi. Legambiente lancia l’allarme

"Tenere alta la guardia". Questo il monito emerso durante presentazione del rapporto annuale delle ecomafie che si è svolto giovedì a Palazzo Binelli. L’incontro organizzato da Legambiente in collaborazione con il coordinamento provinciale di ‘Libera Massa Carrara’, ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico interessato a conoscere i dati che orbitano attorno ai reati ambientali. Alla giornata coordinata dalla presidente di Legambiente, Maria Paola Antionoli, hanno partecipato Enrico Fontana, responsabile nazionale dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, Fausto Ferruzza (presidente Legambiente Toscana) e il prefetto Guido Aprea. Secondo il report nel 2022 i reati contri l’ambiente sono stati 30.686, in lieve crescita rispetto al 2021 (+0,3%), con una media di 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora. E la provincia non è esente, vista la presenza del clan dei ‘Grandi Aracri e dei ‘Casalesi’ tra Spezia e la Versilia che considerano un terreno appetibile. "Nella nostra provincia ci sono tredici beni confiscati alla mafia – spiega Antonioli – e questo significa che non bisogna abbassare la guardia e che il nostro territorio non ha sviluppato gli anticorpi. Oggi la mafia non è più quella di una volta e si occupa di affari, è necessario non abbassare la guardia perché il territorio non è esente da rischi di infiltrazioni, specialmente perché c’è una economia debole con ricchezze accentrate. Serve trasparenza in tutte le transazioni economiche, in particolare sugli appalti, il terreno in cui la mafia cerca di infiltrarsi attraverso le intermediazioni. Oggi i mafiosi sono laureati, sono professionisti degli affari che sanno mimetizzarsi nel tessuto economico".

Fontana ha illustrato il rapporto delle ‘ecomafie’ in generale mentre l’intervento di Ferruzza si è focalizzato sulla Toscana, che scende al settimo posto ma solo perché come ha ricordato il prefetto Aprea "Milano e la Lombardia sono diventate le sedi legali della mafia". Le principali infiltrazioni riguardano il settore dei trasporti, il ciclo di smaltimento dei rifiuti e il cemento. A farla da padrone sono gli affari illegali legati al cemento, dall’abusivismo edilizio agli appalti che ammontano a 12.216, pari al 39,8% del totale, con una crescita del +28,7% rispetto al 2021. Crescono del 26,5% le persone denunciate (12.430), del 97% le ordinanze di custodia cautelare, che sono state 65, addirittura del 298,5% il valore dei sequestri e delle sanzioni amministrative, per oltre 211 milioni di euro. Viene stimato in crescita da 1,8 a 2 miliardi di euro, anche il business dell’abusivismo edilizio. Seguono i reati contro la fauna con 6.481 illeciti penali (+4,3% rispetto al 2021) e 5.486 persone denunciate (+7,6%). Scende al terzo posto il ciclo illegale dei rifiuti con una riduzione sia del numero di illeciti penali, 5.606, (-33,8%), sia delle persone denunciate (6.087, -41%), ma aumentano le inchieste in cui viene contestata l’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (268 contro le 151 del 2021). Crescono anche gli illeciti amministrativi (10.591, +21,4%) e in misura leggermente minore le sanzioni, che sono state 10.358, pari al +16,2%. Al quarto posto, dopo il terribile 2021, i reati legati a roghi dolosi, colposi e generici (5.207, con una riduzione del – 3,3%). Legambiente dal 1994 al 2022 ha censito 375 clan mafiosi implicati in reati ambientali, mentre il fatturato dello stesso anno ammontava a 8,8 miliardi di euro.