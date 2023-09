Ecco ’Passi nebbiosi’: Nuovo libro di poesie di Roberta Pisani a Marina di Massa

"Passi nebbiosi" è il titolo del secondo libro di poesie della massese Roberta Pisani (nella foto premiata al Sandomenichino) , cavaliere della Repubblica per i meriti conseguiti in vari campi. La presentazione dell’opera si terrà domani, sabato, alle 18.30, nel parco di Villa Cuturi a Marina di Massa. "Passi nebbiosi" (edizioni Helicon) è una silloge che comprende vari aspetti che toccano la vita di ognuno di noi: dall’amore al dolore, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla rinascita, alle emozioni più profonde. Un libro che non lascia indifferenti coloro che amano la poesia e che entra nell’animo del lettore. "La poesia è una nicchia particolare, per persone molto sensibili – commenta l’autrice – e sappiamo che non piace a tutti; però, proprio per questo, accostarsi a questo segmento della letteratura, non può non arricchire anche il più scettico dei lettori". La bellezza della poesia, dunque, come nutrimento dell’anima, soprattutto in questo periodo storico in cui l’aridità umana, purtroppo, sta mettendo radici.

Presenterà il libro Marina Pratici, critica d’arte e scrittrice nonché ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, coadiuvata da Gaia Greco. L’evento sarà arricchito dalla voce e dalla sensibilità dell’attrice Antonella Ianuale che declamerà alcune poesie, con intermezzi musicali della violinista Adele Casotti. L’ingresso è libero.

Angela Maria Fruzzetti