Ecco ’Pagine aperte’ dell’associazione Massa 5 Stelle

Al via un ciclo di incontri organizzati dall’associazione culturale Massa 5 Stelle presieduta da Elda Baldi. Il titolo è ’Pagine aperte-Dialogo sul nostro tempo’. Gli appuntamenti si terranno ogni seconda domenica del mese nel nuovo spazio dell’associazione in Galleria Sanzio a Massa e offriranno alla cittadinanza un’opportunità di discussione su temi attuali e sulla narrazione contemporanea. Il format si svilupperà come una discussione aperta tra i partecipanti e gli autori, creando un momento di dialogo e scambio. Il primo appuntamento è in programma domenica, alle 17. Ospiti della serata saranno Daniela e Sara Bennati, autrici del volume ’Restituire Parole. Una ricerca autobiografica a Lampedusa’, che hanno scritto insieme a Caterina Benelli, ricercatrice in pedagogia all’Università di Messina. Daniela Bennati dei 5 Stelle è consigliera comunale del Polo progressista e di sinistra. Il libro è il risultato di un progetto della Libera Università di Anghiari e rappresenta un percorso di ricerca esplorativa e intervento formativo con la popolazione di Lampedusa, avviato dopo la tragedia del 2013. L’opera punta a fornire una nuova prospettiva sui fatti restituendoli, appunto, attraverso le parole dirette di chi ha accolto.

L’associazione Massa 5 Stelle invita tutta la comunità a prendere parte a questo primo incontro e ai successivi, che si terranno con cadenza mensile. ’Pagine aperte’ rappresenta un’occasione per riflettere sul nostro tempo, attraverso la voce degli autori e il contributo dei cittadini.