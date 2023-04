Ecco ’Light as a Butterfly’, il nuovo album di Gigi Pellegrini Quartet

Domani, alle ore 18, presso la Fondazione Arkad, a Seravezza, si terrà la presentazione del nuovo album “Light as a Butterfly” con Gigi Pellegrini Quartet in concerto. Si esibiranno Gigi Pellegrini (sax, tenore e soprano), Ferdinando Argenti (piano), Franco Nesti (basso), Michele Vannucci (batteria).

Gigi Pellegrini, maestro di musica delle scuola G.B. Giorgini di Montignoso, è autore dei brani, oltre ad essere avvolti in un’atmosfera jazz, percorrono un viaggio in ritmi composti, sonorità misteriose e temi di varie contaminazioni rimanendo pur sempre lirici. Diplomato in clarinetto nel 1990, inizia subito dopo attività concertistica in ambito classico, contemporaneo, e jazzistico proseguendo con quest’ultimo stile tutta la sua attività musicale collaborando con musicisti di fama Nazionale e Internazionale. Nella big band di Barga Jazz si è esibito a fianco di Tiziana Ghiglioni, Stefano Bollani, Barbara Casini, Paolo Fresu ,Bruno Tommaso, e in altri progetti con Tullio De Piscopo, Antonello Vannucchi, Pietro Tonolo. Con Banda Mastroianni si è esibito nelle piazze italiane ed estere fra le quali Parigi e Vordimborg (Danimarca) a fianco della celebre Banda Osiris.

Ha suonato in progetti teatrali con Carlo Monni (’Non ci resta che piangere’), Bustric (premio Nobel con ’La vita è bella’ di Benigni). Si è esibito anche con artisti di musica leggera, blues e Funky come Zucchero, Giorgia, Alex Britti, Andrea Bocelli, Martaha Reeves (cantante soul americana),Tramps (Disco inferno) E’ fondatore di vari progetti fra cui Sax Group , e Axe’ trio con il quale nel 2018 ha inciso il disco “The Wave To Follow “ composto interamente da composizioni inedite.