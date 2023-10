Ecco l’emporio solidale ’Casa Vinicia’ rinasce. Offre servizi ad anziani, turisti e nativi digitali

Settant’anni fa ospitò per lunghi mesi l’attrice Ursula Andress, allora diciottenne, impegnata nelle scene di un film cruento che si girava nel coreografico ambiente delle cave di marmo. Oggi, dopo anni di oblio, Casa Vinicia, dal nome della proprietaria, intraprendente imprenditrice di Equi Terme che negli anni ’50 l’aveva trasformata nel primo bed&breakfast di Lunigiana, è tornata dal giugno scorso ad accogliere villeggianti e turisti. Il grande edificio, all’imbocco della via che porta alla stazione ferroviaria, è stato trasformato in una casa-vacanze con 10 appartamenti autonomi.

Tutto questo grazie alla Cooperativa di Comunità Medicea di Fivizzano, la stessa che qualche anno ha dato vita nel capoluogo all’Albergo Diffuso, rilevando e riassestando case e appartamenti sfitti e in disuso, utilizzandoli per ricettività turistica. "Devo dire che, per quanto riguarda Casa Vinicia, il risultato è stato molto positivo l’estate scorsa – afferma l’architetto Rafael Nanti presidente della Cooperativa – abbiamo avuto veramente molti ospiti. Questo ci ha incentivato a portare a termine un evento a carattere sociale che ci eravamo prefissi fin dal primo momento: la realizzazione di un Emporio di Comunità, proprio nei locali a piano terra dell’edificio dove tanti lustri fa, la signora Vinicia, aveva il suo emporio dove vendeva di tutto. Ebbene, l’abbiamo inaugurato sabato scorso, alla presenza del sindaco Giannetti e del suo vice Poleschi". Si tratta di una nuova attività commerciale quindi? "In parte, in quanto in primis vi vengono soddisfatti molti servizi a carattere sociale nei confronti della popolazione di Equi, dove abbondano gli anziani – dice Nanti – e faccio un esempio: l’Emporio è il luogo dove i corrieri lasciano i pacchi di merce ordinata che poi viene ritirata dai diretti interessati o per chi non può gli viene consegnata a casa dal nostro incaricato. Così pure vengono effettuate le prenotazioni per visite specialistiche al Cup o ancora su delega vengono effettuati servizi di pagamento o ritiro di documentazione al’anagrafe. Ed è punto di consegna di sacchetti e bidoni per la spazzatura, in accordo con il Comune. In pratica, l’Emporio – sottolinea ancora l’architetto Nanti – svolge le funzioni di “portierato di quartiere“.

Vi vengono però venduti anche generi alimentari... "Sono generi di prima necessità come pasta, zucchero, olio ed altro – spiega il presidente – da tenere presente che da tempo a Equi non vi è più una bottega e la gente deve necessariamente recarsi a Gragnola, dove esistono due supermercati. Pertanto, abbiamo assunto a chiamata una ragazza qui del paese che provvede anche a portare la spesa a casa per chi non può muoversi. Inoltre, l’Emporio funge da reception per gli ospiti di Casa Vinicia e vi abbiamo installato un computer con tanto di stampante e wi-fi efficiente per chi ne avesse bisogno. Il nostro fine è far giungere qui turisti non “mordi e fuggi“, piuttosto persone che si fermino più a lungo e che possano lavorare con mezzi tecnologici, i “nativi digitali“. A questo scopo, abbiamo investito molto per la ricezione del segnale a Casa Vinicia. Devo dire che vi sono stati professionisti che hanno scelto la nostra casa-vacanze restando nel fresco di Equi Terme anche due mesi di fila quest’estate, continuando a svolgere tranquillamente il proprio lavoro come fossero nel loro ufficio".

Roberto Oligeri