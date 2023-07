Ecco l’ambulanza per i casi gravi Trasporta pazienti... a cuore fermo Sinergia tra Croce Rossa e Opa

di Laura Sacchetti

Un’ambulanza per trasportare pazienti adulti e pediatrici a cuore fermo: si amplia così il parco mezzi di Croce Rossa Italiana, comitato di Massa Carrara, e si rafforza ulteriormente il legame e la collaborazione con la Fondazione Monasterio. "Questo nuovo mezzo – ha spiegato Giorgio Ricci, presidente della Croce Rossa apuana – è la conferma del nostro impegno per il trasporto di pazienti in grave criticità. E’ un’ambulanza che ha le caratteristiche per i trasporti ’Ecmo’, dall’inglese ExtraCorporeal Membrane Oxygenation, tecnica di circolazione extracorporea, alla quale si ricorre temporaneamente quando i pazienti hanno un’insufficienza cardiaca o respiratoria grave". Non capitano spesso questi trasporti, ma se succede è necessario che l’ambulanza sia dotata di tecnologie che riducano ai minimi termini il rischio di perdere una vita lungo il percorso. Su questa ambulanza c’è per esempio una barella pneumatica che limita le vibrazioni.

La cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro e con la benedizione di don Luca Franceschini in duplice veste, perchè volontario della Croce Rossa, si è tenuta nel cortile rinascimentale di Palazzo Ducale. Erano presenti, e sono intervenuti, Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia; Andrea Leo, vicario del Prefetto; Francesco Mangiaracina, assessore al sociale del Comune di Massa; Roberta Crudeli, vice sindaco e assessore alla sanità del Comune di Carrara; Costantino Danese, vice presidente regionale della Croce Rossa; Roberto Torre, direttore generale della Fondazione Monasterio; Simone Mosti, responsabile infermieristico del 118 Massa Carrara e Alessia Maggiani, perfusionista dell’Opa. Danese ha ringraziato tutti i volontari per aver affrontato momenti difficili dalla pandemia, alla guerra in Ucraina e adesso con gli sbarchi dei migranti a Marina di Carrara. "Siete sempre in prima linea – ha detto – con grande competenza, professionalità e umanità. Grazie anche perché non avete tralasciato l’importanza della disseminazione del diritto umanitario internazionale, l’educazione sanitaria e di sicurezza e i tantissimi servizi socio assistenziali che avete fatto e che continuerete a fare. Voi fate parte a pieno titolo di quell’Italia che aiuta".

"E’ importante essere qui oggi – ha dichiarato Torre – perché Croce Rossa è un’eccellenza del volontariato e l’Ospedale del Cuore è un’eccellenza unica essendo collegata alla rete ospedaliera territoriale. L’ambulanza dotata di Ecmo rappresenta l’ultima chance di vita per i pazienti quando il cuore è fermo. E’ fondamentale per noi questa sinergia". "Dal 2019, grazie ad un accordo regionale – ha aggiunto Alessia Maggiani – siamo un centro di riferimento per la Toscana per il trasporto Ecmo pediatrico. In caso di trasporti di questo tipo è importante lavorare in sicurezza, quindi è necessario avere non solo un mezzo idoneo ma anche personale a bordo altamente qualificato. L’autista in questo caso ha un ruolo fondamentale. Come ’Ecmo Team’ siamo in quattro insieme al paziente: l’infermiere, il cardioanestesista, il cardiochirurgo e il perfusionista. E’ quindi importantissimo ridurre al minimo le vibrazioni e avere in ambulanza una serie di dotazioni per garantire la sopravvivenza del paziente". La realizzazione dell’ambulanza è stata possibile grazie ad un’importante donazione.