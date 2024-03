Ecco la nuova edizione delle raccolte poetiche di Tito Balestra

Venerdì alle 17.30 a Palazzo Binelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, si terrà la presentazione della nuova edizione delle raccolte poetiche di Tito Balestra ’Se hai una montagna di neve tienila all’ombra Quiproquo’ (La Nave di Teseo), accompagnata da una mostra dal titolo ’Tito Balestra. Epigrammi e linoleografie’. La presentazione, promossa dall’associazione ‘Carrara museo a cielo aperto’, vedrà protagonisti della giornata lo storico e critico d’arte Davide Pugnana accompagnato dalle letture di Manola Ceccarelli. A introdurre la serata Luisa Passeggia, del Comitato di indirizzo della Fondazione, e Flaminio Balestra, direttore della Tito Balestra Onlus e nipote del poeta. Saranno inoltre presenti, Enzo Tinarelli, docente dell’Accademia di Carrara, e Giovanni Balestra, anch’egli nipote del poeta e promotori dell’iniziativa. La libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara sarà presente con un punto vendita del libro.

"Tito Balestra scrive epigrammi che lasciano il segno; con una sorta di imperturbabilità, fumando un sigaro toscano – scrive di lui Attilio Bertolucci –. La sua poesia non ha quasi mai spessori di colore, è in bianco e in nero, senza sbavature. Tito Balestra non è un poeta nuovo, è un poeta diverso che la diversità non cerca, trova in se stesso. Ci si sono provati in molti a scrivere epigrammi: ma chi c’è riuscito con l’asciutta grazia di questo romagnolo in esilio apparentemente indolore, in effetti straziante?".