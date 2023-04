Ecco la Giornata della ristorazione

Nasce su iniziativa di Fipe Italia, il sindacato dei pubblici esercizi che fa parte del Sistema Confcommercio, la prima giornata nazionale dedicata al mondo della ristorazione. Si svolgerà venerdì 28 aprile, per poi essere replicata in futuro ogni anno, l’ultimo venerdì di aprile. L’iniziativa “chiama in causa” anche i ristoranti di Massa Carrara e avrà come filo conduttore il pane. Ogni attività aderente verrà chiamata a proporre una ricetta a base di pane, con la quale rendere la propria interpretazione del tema dell’ospitalità. "La giornata della ristorazione – afferma Nadia Cavazzini, vicepresidente provinciale di Confcommercio e ristoratrice - è un’occasione sociale per rifondare il senso di comunità del Paese. L’evento vuole riunire operatori a tutti i livelli e coinvolgere qualsiasi tipo di attività di settore: ’agenzie culturali del territorio’". La partecipazione è gratis per i locali: basta registrarsi su https:giornatadellaristorazione.com.