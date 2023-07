Ecco i soldi per il castello dei Malaspina

Arrivano 437.000 euro al Comune di Tresana dai Ministeri dell’Interno e delle Finanze sui fondi del Pnrr destinati alla sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Serviranno per la messa sicurezza della strada e del versante di accesso al Castello Malaspina. "L’antico maniero oggi è un’importante struttura ricettiva – sottolinea soddisfatto il sindaco Matteo Mastrini – ed è rinato grazie alla Fondazione Defendente Maneschi che in 10 anni ha svolto un grande lavoro per il recupero e la valorizzazione. Rappresenta un ponte fra le nostre radici e il nostro futuro. L’amministrazione comunale ne persegue la valorizzazione in accordo con la proprietà. Erano state segnalate criticità sulla strada comunale di accesso e il versante: il Comune intendeva intervenire ma con risorse dello Stato perché non in grado con proprie finanze di realizzare le opere".

Il progetto di Tresana è quindi risultato fra i tre Comuni vincitori della provincia di Massa Carrara, insieme ai Comuni di Carrara e Pontremoli. Il sindaco ringrazia gli uffici comunali e sottolinea il lavoro in corso per presentare nuovi progetti sui prossimi bandi in uscita. Il Castello Malaspina di Tresana sorge su una rocca posta al culmine della stretta piana alluvionale del fiume Osca, affluente del fiume Magra. La rocca ha pendii ripidi e pareti quasi verticali che rendono il Castello inaccessibile e facilmente difendibile, nonché adatto agli avvistamenti.

