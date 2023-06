Ecco i progetti del Pnrr Dalle scuole ai nidi si lavora sulle scadenze Corsa contro il tempo

di Daniele Rosi

Pronto il cronoprogramma dei progetti del Pnrr. I tempi stretti previsti e i numerosi requisiti stringenti non lasciano spazio a ritardi o incertezze. Questo il quadro illustrato ieri nella commissione Urbanistica presieduta da Augusto Castelli, in cui i tecnici e l’assessore Moreno Lorenzini si sono detti fiduciosi per il lavoro fin qui svolto, nonostante i tanti paletti che il regolamento prevede. La speranza è portare a termine i progetti nei tempi previsti, sui quali lo stesso Pnrr non permette eccezioni. In commissione è stato fatto il punto della situazione, con una serie di aggiornamenti su alcuni degli interventi principali previsti, come ad esempio le scuole e la riqualificazione di Bonascola. Sul recupero dell’area di aggregazione di Bonascola il dibattito si è concentrato sulle dimensioni del campo sportivo che l’amministrazione ha previsto per il calcetto, ma che parte dell’opposizione vorrebbe per il calcio. Per quanto riguarda gli interventi al Villaggio San Luca, il progetto è diviso in due parti: la rotatoria la cui fase esecutiva è pronta, e l’area verde su cui c’è stato un aumento dei costi di circa 650mila euro, che l’amministrazione ha reperito con una variazione di bilancio. "L’area verde risponde a un’esigenza di rigenerazione urbana – ha spiegato l’assessore Lorenzini – che rende l’area un luogo di aggregazione, che non riguarda solo la parte sportiva ma anche la socialità, e luoghi accessibili per i diversamente abili". Nell’area sono previsti tra i vari interventi un campo da padel e pallacanestro, un campetto da calcio a 5, percorsi pedonali e verde, riqualificazione della ex ludoteca, aree aggregative. "Se avessimo mantenuto il classico campo da calcio, che occupava un’area più grande – ha aggiunto l’assessore – si sarebbe perso il significato di riqualificazione urbana dell’area prevista con gli altri interventi".

E proprio sulla necessità di un campo da calcio regolamentare, anche a Bonascola, si sono espressi in commissione Massimiliano Bernardi e Dante Benedini, che hanno sottolineato la necessità di andare incontro alle esigenze del territorio e alle società sportive, che da tempo lamentano la carenza di aree per lo sport.

Per il cronoprogramma dei lavori alle scuole, per la ‘Buonarroti’ sono iniziate le procedure di gara, avviate il 9 giugno, con l’aggiudicazione entro il 30 luglio. Dell’asilo nido ‘Cuccioli’, che è quello con le scadenze più strette e su cui gli uffici hanno fatto incontri col personale della struttura per capire le esigenze, è stato chiuso l’affidamento dei lavori e si partirà con i cantieri entro la fine dell’estate. Per la mensa della ‘Rodari’ c’è da affidare il cantiere entro il 31 agosto. Infine alla ‘Taliercio’, progetto ereditato dal ministero dell’Istruzione, ci sarà tempo fino a gennaio 2024 per il progetto esecutivo, anche se nelle intenzioni degli uffici si spera di arrivare ad averlo pronto già per novembre.