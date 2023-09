Ecco "Fosdinov’idea" Un festival dedicato alla scienza e al fantasy

Scatta "FosdiNov’idea", un nuovo festival, totalmente gratuito, ideato dall’associazione spezzina astrofili Iras – Istituto Ricerche Astronomiche Spezzino – dedicato a scienza, fantascienza e fantasy. "FosdiNov’Idea", oggi e domani, si pone come obiettivo quello di creare un punto di riferimento in cui appassionati di scienza, fantasy e fantascienza si possano ritrovare. Uno spazio ludico ma anche di confronto su tematiche scientifiche spesso bistrattate da mala informazione o superficialità. Scienza e fantascienza sono protagoniste di contaminazioni e scambi reciproci, sono numerosi i casi in cui registi e sceneggiatori si rivolgono alle autorità scientifiche per garantire la credibilità di una narrazione. Cosi come molti dei pionieri dell’astronautica, scienziati e ingegneri hanno tratto ispirazione dalle opere di Verne, da scrittori come Clarke o da fortunati film come Star Wars. Accade anche che oggetti, invenzioni, dispositivi o strumenti immaginati diventino poi parte della realtà, per via del progresso che avanza in modo indipendente, ma anche seguendo un processo di vera e propria ispirazione. La contaminazione tra realtà e finzione, tra scienza e fantascienza, si basa pertanto su un rapporto complesso e articolato, nel quale i punti di contatto sono davvero numerosi e ricorrenti.

Il programma della due giorni è veramente ampio e articolato e coinvolge tutto il paese. "Abbiamo creato uno spazio in cui scienziati e ospiti di livello ci guideranno lungo questo labile confine. La nostra speranza è quella di incuriosire e avvicinare anche i più piccoli alle Scienze e contribuire a far crescere una generazione di giovani appassionati", dice Rosy Sardella, presidente dell’Iras. Di particolare importanza la presenza di ricercatori e docenti universitari, del primo astronauta italiano, Franco Malerba (oggi alle 19), divulgatori di fama nazionale e internazionale, tra tutti Luca Perri (stasera alle 21), padrino del Festival, autore di libri e conduttore di programmi tra cui Superquark+ e Noos, Silvano Fuso, divulgatore scientifico e saggista, e Marco Ciardi storico della scienza (oggi alle 17). Coinvolti anche scienziati e artisti del territorio, tra cui Edoardo Ratti, Kei Ogata, Valentina Bertella, Andrea Ribolini, Pamela O’Shaughnessy, Massimo Luciani.

Due giorni di talk, spettacoli e giochi che animeranno il borgo con centinaia di partecipanti di tutte le età; due giorni che hanno l’aspirazione di puntare i riflettori su Fosdinovo e farlo diventare meta annuale per gli appassionati del genere; due giorni la cui organizzazione vede la collaborazione di associazioni e realtà che costituiscono il sempre più spesso tessuto culturale dello Spezzino e della Lunigiana; ma soprattutto due giorni che mirano ad accrescere ulteriormente il turismo culturale.