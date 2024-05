Ecco chi era Dante, il Tosco. Incontro culturale al Liceo Palma

Nella splendida cornice dell’aula magna del Liceo Palma di Massa, si è svolto l’XI convegno organizzato dal Centro Francescano Internazionale di studi per il Dialogo fra i popoli dal titolo ’Dante Alighieri, il Tosco’. "I nostri incontri – ha sottolineato nell’introduzione la presidente Maria Luisa Drago – sono sempre improntati a un’attitudine di severità e di comune sentire che fanno di questa esperienza ormai pluriennale un vero e proprio patrimonio. Riteniamo che iniziative culturali come questa possano contribuire a fornire a ciascuno un messaggio di pace e di buoni propositi non per guardare al passato, ma per consolidare un presente migliore e un futuro ancora più ricco di benessere".

Dopo i saluti delle istituzioni e delle autorità civili, culturali e religiose, si sono succedute le relazioni degli studiosi invitati a illustrare aspetti basilari della vita biografica e intellettuale del Sommo Poeta, importanti per delineare con chiarezza la profondità e i fondamenti del suo pensiero. Il presidente della Società Dante Alighieri, Carlo Raggi, ha sviluppato il tema delle ’Egloghe e la questione linguistica’, con le due lettere scritte a Dante dal docente dell’università di Bologna che lo apprezzava ma a patto di gettare alle ortiche la Commedia e la lingua madre. Il filosofo e docente Alessandro Raffi ha sviluppato il tema della lingua madre come lingua messanica nel “De Vulgari Eloquentia”, un viaggio nel pensiero del poeta riguardo alle lingue latina, ebraica e volgare. La filologa dantesca Carmen Antonacci ha infine parlato del racconto dal titolo “Donne ch’avete intelletto d’amore”, la visione della donna in Dante nuovissima, che ha sovvertito e stravolto tutti gli schemi del tempo per attribuire valore a tutte le donne. Attraverso tale visione rivoluzionaria delle donne, la prima della letteratura italiana, Dante ha affermato che queste sono in grado di recepire e tradire la vera volontà dell’intelletto di Dio pertanto è proprio attraverso le donne che Dio ci insegna e mostra la dolcezza, la tenerezza, la pace e l’amore.

Sono seguiti i doverosi omaggi alla lingua madre della città ospitante il convegno, tenuti da cultori della poesia in dialetto, Paolo Milani, poeta in lingua materna massese, Tonina Tessa, poetessa in lingua materna carrarese, Nicola Bultrini e Grazia Frisina, poeti in lingua italiana e, infine, Alberto Grossi, ’poeta delle Apuane’ che ha deliziato i presenti con un suggestivo filmato naturalistico. A fare da preziosa cornice, la musica degli allievi e dei docenti del Liceo Palma: l’assolo del maestro Luigi Pellegrini, gli ’stacchi’ eseguiti dal gruppo chitarre diretto dal professor Massimo Montaldi. La manifestazione ha il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, Società Dante Alighieri della Spezia, Florin Firenze, Scuola Tessitori di Pace e ’Massa la Leonessa’.