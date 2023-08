San Terenzo Monti, il ricordo a 79 anni dall’eccidio

Fivizzano (Massa Carrara), 19 agosto 2023 – San Terenzo Monti ha ricordato il 79° anniversario della strage nazista del 19 agosto 1944 e per la prima volta alla cerimonia era presente anche Marco De Paolis, procuratore generale alla Corte d’Appello militare di Roma, il magistrato che nei primi anni Duemila riaprì alla Spezia i processi agli ufficiali e sottufficiali SS ancora in vita per i massacri di Marzabotto, Sant’Anna, Fivizzano e per gli altri.

Dopo l’omaggio alla lapide al ponte del Bardine e la deposizione della corona al cimitero il corteo si è diretto alla Fattoria di Valla, dove avvenne il massacro di donne e bambini. Lì Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, ha scoperto una targa alla scuola dell’infanzia insieme al sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, e a Thomas Keller, borgomastro di Engelsbrand. Sempre a Valla don Antonio Vigo ha celebrato una messa. Presenti i gonfaloni di vari comuni e anche il presidente della Regione, Eugenio Giani.