Il ricordo dell’eccidio di Forno, la solenne celebrazione in paese

Massa, 12 giugno 2023 - Il paese di Forno si prepara ad accogliere la celebrazione ufficiale della cerimonia in ricordo del 79esimo anniversario della strage nazifascista del 13 giugno 1944. Il programma è nel manifesto vincitore della 16esima edizione del premio Maresciallo Ciro Siciliano promosso dall’associazione culturale Eventi sul Frigido. “La memoria cammina con le nostre gambe“, recita il manifesto realizzato dalla classe prima e seconda primaria della scuola di Bedizzano, ed è proprio così visto che la memoria, con il premio per le scuole, passa attraverso le giovani generazioni.

Domani alle 9 è previsto il raduno dei partecipanti all’oratorio di Sant’Anna a Forno. Si procederà con l’omaggio floreale alla lapide dei frati martiri della Certosa di Farneta e deposizione di una corona al monumento ai caduti. Alle 10 don Ernesto Zucchini celebrerà la messa. Di seguito, nel sagrato della chiesa, sarà eseguito l’inno nazionale e prenderanno parola le autorità: il sindaco di Massa, Francesco Persiani, il presidente della Provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, il presidente della Fivl, Giancarlo Rivieri. Introdotti da Angela Maria Fruzzetti, sono previsti gli interventi degli studenti vincitori del premio Ciro Siciliano. Quest’anno l’orazione ufficiale è stata affidata al presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo. Dopo la canzone Bella ciao, si procederà con un corteo verso il cimitero, sacrario dei caduti di Forno. Lungo via dei Campi sarà possibile ammirare la prima edizione della mostra dei manifesti vincitori delle 16 edizioni del premio Ciro Siciliano, realizzati da studenti. Altra novità: nel percorso sarà reso omaggio floreale alla lapide del maresciallo Siciliano, medaglia d’oro al merito civile, presso la ex caserma, e alla lapide del comandante Marcello Garosi Tito medaglia d’oro al valor militare presso la scuola ad egli intitolata. Sarà deposta una corona al sacrario del cimitero di Forno. Al termine della mattinata è prevista la deposizione di fiori al cippo del comandante "Tito" al Pizzo Acuto. Cerimoniere dell’evento è l’attrice Alessandra Berti e gli accompagnamenti musicali a cura di studenti del Liceo musicale Palma.

La manifestazione è promossa dal Comune di Massa con l’Anpi Massa, ed ha il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara, con la collaborazione dell’ associazione Eventi sul Frigido, Fivl, Anvcg, Anfcdg, Arma dei Carabinieri, Famiglia Siciliano, Accademia apuana della Pace. Tra gli eventi collaterali da visitare la mostra a Pizzo Acuto "Omaggio a un uomo che scelse la libertà: Tito" a cura di Maria Giulia Cherubini; la mostra in via Pegollo "Via XIII Giugno numero tre" a cura di Fanti Valenti.