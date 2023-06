È vivo l’uomo che si credeva disperso in mare "Ho nuotato, ero stanco: mi sono addormentato"

Ha tenuto con il fiato sospeso l’intera la città, l’uomo di cui venerdì nel tardo pomeriggio erano stati ritrovati alcuni effetti personali al pontile di Marina. Ieri mattina, infatti, si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri insieme alla madre, rassicurando tutti sul suo stato di salute e ponendo fine alle ricerche.

La macchina dei soccorsi, decisamente imponente, si era messa in moto dopo che alcune persone – notando gli effetti personali abbandonati da troppo tempo sul pontile – avevano lanciato l’Sos ai carabinieri verso le 18. Sul posto erano arrivati da Livorno i sommozzatori dei vigili del fuoco e nello specchio d’acqua si erano portate anche imbarcazioni della capitaneria di porto. Parte del pontile era stata transennata proprio per permettere ai sommozzatori di lavorare indisturbati. I carabinieri di Massa avevano provato a contattare l’uomo nella serata, attraverso il domicilio riportato sui suoi documenti, ma invano. Inoltre, a tingere di giallo la vicenda, c’era stata anche la riscontrata assenza di alcuna denuncia di scomparsa. Così è trascorsa la notte, finché con la luce del giorno le ricerche sono riprese e hanno visto anche l’impiego di un elicottero. Poi, intorno all’ora di pranzo, la svolta: l’uomo, che era in stato confusionale, si è presentato insieme alla madre alla caserma dei carabinieri, ai quali ha detto di aver raggiunto Marina di Massa venerdì per fare un bagno. "Ho nuotato e nuotato, così a lungo che mi sono stancato – le sue parole – Così, quando ho trovato uno scoglio, mi sono fermato e addormentato lì". Avrebbe perduto la cognizione di tempo e distanze, stando a quanto ha dichiarato ai militari dell’Arma.

Il presunto disperso in realtà era tornato a riva già da diverse ore, dopo aver fatto una nuotata. Ha letto ieri mattina delle ricerche e si è presentato mettendo fine alla situazione di allarme. I documenti vicino al pontile sarebbero stati una dimenticanza. Ma si era temuto il peggio: l’episodio dei due turisti tedeschi gettatisi dal pontile ma in quel caso con il mare in tempesta – uno di loro era riemerso, l’altro non ce l’aveva fatta – risale a meno di un anno fa.

Irene Carlotta Cicora