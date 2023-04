"È un’esperienza unica Non la dimenticheranno"

Suggestivo il commento dell’insegnante Maura Fescina: "Questa esperienza al Binario 21 segna il completamento di questo percorso che ha accompagnato i bambini in tutto questo anno scolastico. I bambini hanno conosciuto la Shoah, in modo adatto a loro, attraverso le pagine di Ciao mi chiamo Bessy e sono arrivati al Memoriale preparati, collegando i messaggi contenuti nella fiaba alla storia raccontata dalla guida e alle sensazioni del luogo. Credo che questi bambini non dimenticheranno mai questa esperienza, una base che nel tempo, alle scuole medie e superiori, sarà sicuramente approfondita".