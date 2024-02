"È stato sempre un luogo di ritrovo e aggregazione"

Dalla lettera scritta dal maestro Aldo Biagioni per il cinquantesimo dell’U.S. Monzone, abbiamo saputo che l’Unione Sportiva nacque nel 1926 quando esistevano solo tre squadre in tutta la Lunigiana; ciò si deve al piccolo “miracolo economico” che interessò la Valle del Lucido a inizio ‘900, grazie alla ferrovia, alle terme di Equi e al marmo. Poco dopo, la crisi del 1929 portò miseria per il paese e difficoltà per la squadra: i giovani partirono in cerca di lavoro e il campo da calcio tornò ad essere un campo arato. La guerra, poi, distrusse tutto e si portò via i calciatori. Quando fu tempo di ricostruire, entusiasmo e unione permisero di mettere a frutto i pochi soldi disponibili e di cogliere l’unica speranza rimasta, i bambini: così rinacque l’U.S. Monzone, che da allora ha partecipato ai campionati della Toscana e della Liguria. Oggi gioca in Seconda Categoria Toscana e, per cogliere dall’interno lo spirito della squadra, abbiamo intervistato Giorgio Tazzara, che ha giocato nel Monzone dal 1983 al 1997 ricoprendo diversi ruoli, soprattutto quello di terzino destro. Ci ha ricordato che la squadra è nata come passatempo dei ragazzi del posto, divenendo dopo anni una squadra ben formata. A lui piaceva giocare perché con la squadra aveva un legame particolare: infatti, non era stato il primo della famiglia a farne parte. Ricorda ancora quanto la squadra fosse unita e quanto i ragazzi amassero giocare a calcio e condividere la loro passione. Giorgio ci ha anche rivelato che molte partite si trasformavano in vere e proprie battaglie, anche contro le condizioni meteo avverse: era in quelle occasioni che la squadra cresceva diventando via via sempre più unita.