"È stato il presidente degli italiani". Confartigianato omaggia Pertini

Cerimonia carica di emozioni nella sede provinciale di Confartigianato Massa Carrara venerdì sera per l’inaugurazione del pannello dedicato al Presidente degli Italiani, Sandro Pertini. Un’iniziativa che ha omaggiato la figura storica, politica e umana del Presidente della Repubblica che più di altri ha saputo risollevare l’Italia in un periodo di crisi e incarnare nel suo operato quei valori di abnegazione e spirito di servizio che devono essere da esempio per le future generazioni.

All’incontro, coordinato dal giornalista Attilio Papini, hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni ma anche tanti cittadini che hanno voluto ricordare con affetto Sandro Pertini. E’ stato il presidente della Confartigianato apuana, Sergio Chericoni, ad aprire gli interventi al tavolo degli oratori, evidenziando la volontà dell’associazione di omaggiare il Presidente della Repubblica la cui figura e la sua storia devono essere uno stimolo a dare sempre il meglio e a lavorare per il benessere collettivo.

Sono intervenuti poi il sindaco di Massa, Francesco Persiani, la sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni e l’onorevole della Lega, Andrea Barabotti, che ha definito Pertini come uno degli ‘Eroi della Patria’. In sala, inoltre, la segretaria provinciale del Pd, Elisabetta Sordi, il presidente dell’Autorità Portuale, Mario Sommariva, il direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla, la direttrice regionale di Confartigianato Toscana, Laura Simoncini, il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Enrico Isoppi, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini, gli amministratori unici di Erp, Luca Panfietti, e Consorzio Zia, Norberto Petriccioli. Relatori della giornata, il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il quale ha annunciato che proprio in questi giorni la Commissione Toponomastica della città ha concluso l’iter per intitolare una strada al presidente Pertini, e il professor Zeffiro Ciuffoletti con un intervento storico e politico che ha saputo catturare l’attenzione della platea in un viaggio attraverso la vita e l’attività di Sandro Pertini, dalla sua giovinezza, fino all’impegno in politica.

A seguire, l’inaugurazione del pannello dedicato al Presidente degli Italiani, svelato dal sindaco di Lucca e dalla sindaca di Filattiera, su cui campeggia oltre a una celebre immagine di Pertini una scritta che lo ricorda come ‘Il Presidente degli italiani’, con dedica dalla ‘Associazione degli italiani’. Un modo per ricordare quello che forse fu il capo dello Stato più amato dai cittadini della Penisola.