E’ scomparso ’Lollo’ Evangelisti, storico barista di Massa: ricordo e condoglianze

Ha chiuso gli occhi Pier Vittorio Evangelisti, classe 1936, conosciuto come ’Lollo’, noto in città per la sua lunga attività di barista. Prima con il fratello Luigino era dietro il bancone del Bar Europa in quella che era Piazza delle Corriere a Massa; poi al Bar Mazzini in piazza della Stazione, divenuto Virgy Bar in omaggio a Virginia, la sua adorata nipotina. "Chi l’ha conosciuto sa quanto fosse gentile e affabile – lo ricorda il nipote, Fabio Evangelisti –. Ogni giorno, ogni settimana per oltre 60 anni, sempre un sorriso e sempre una parola carina a far sentire speciale il cliente che varcava la soglia". Una bella persona, Lollo, benvoluto e stimato da tutti. Lascia la moglie Ivana, il figlio Riccardo e Sara, sua suora. La camera ardente è stata allestita alla Casa di riposo Sempre Verde alla Rinchiostra. Il rito funebre si svolgerà oggi, alle 16, al Santuario della Madonna dei Quercioli per l’ultimo saluto. Sentite condoglianze alla famiglia anche dalla redazione de La Nazione.