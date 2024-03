E’ scomparsa Ivana Della Maggesa. Una vita per la matematica

Se n’è andata nella sua casa di piazza Mercurio Ivana Della Maggesa Bonelli, già docente di matematica e scienze naturali, iscritta al Cif (Centro italiano femminile), molto nota in città per il volontariato nel campo educativo e la presenza alle attività culturali cittadine. La professoressa Della Maggesa, dopo aver vissuto per oltre quarant’anni nel comune di Vezzano Ligure, nella vicina provincia della Spezia, dove aveva insegnato nella scuola media del centro della Val di Magra, era tornata a vivere a Massa vicino alle nipoti. La docente avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 9 aprile. Si era trasferita in Liguria all’inizio degli anni Sessanta dopo il matrimonio con Mario Bonelli, responsabile dell’ufficio di collocamento nel borgo ligure. Rimase a vivere a Vezzano sino al 2008 quando morì il marito. Nonostante legami fortissimi con il paese ligure, in cui generazioni di ragazze e ragazzi la ebbero come professoressa nelle scuole medie a partire dagli anni Sessanta, il richiamo della propria città natale la spinse a tornare a vivere in centro a Massa.

"La zia Ivana – la ricorda con commozione a nome di tutti i congiunti la nipote Gina De Caprio – era giovane dentro e le piaceva insegnare la matematica e le scienze agli studenti, dalle elementari alle superiori, tanto che in salotto aveva una lavagna con i gessetti con cui spiegava le formule matematiche agli studenti". Per le ore di ripetizione, sia durante gli anni in Liguria sia a Massa, non voleva alcuna ricompensa. Era il suo modo di svolgere volontariato per il prossimo. Tanti ex alunni e alunne andavano a trovarla sia dalla provincia della Spezia che da quella di Massa Carrara.

I funerali della professoressa Della Maggesa verranno celebrati oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Sebastiano. Ultima di cinque sorelle, lascia nove nipoti e uno stuolo di pro nipoti. Alla famiglia Della Maggesa le condoglianze della redazione della Nazione.