E Persiani annuncia: "Chiamerò Provincia e Regione"

MASSA

Anche il sindaco Francesco Persiani è sceso in campo a difesa del diritto di chi abita nelle frazioni montane di scendere in città e tornare poi a casa usando il trasporto pubblico. In una nota il primo cittadino scrive che "il territorio massese non è composto da parti di serie A e da parti di serie B. Partendo da questo presupposto non posso che stigmatizzare la situazione che si sta registrando sulle nostre zone montane, in particolare a Bergiola, Antona, Caglieglia e Casette, dove i cittadini mi segnalano che molte corse degli autobus saltano senza preavviso, in particolar modo quelle scolastiche del mattino. Autolinee Toscana deve garantire il servizio pubblico in ogni parte della città, non esistono alternative. Se fosse vero, come pare, che siano stati ordinati mezzi nuovi che però tardano ad arrivare, AT deve provvedere con soluzioni tampone che non ledano i cittadini dei paesi a monte, che hanno diritti come tutti gli altri. Stiamo monitorando la questione quotidianamente e non esiterò ad attivare tutti i tavoli provinciali e regionali per denunciare questo disservizio. Esprimo la mia massima solidarietà ai cittadini coinvolti e ci tengo a far sapere loro che il sindaco e la sua amministrazione sono dalla loro parte e che faranno tutto quello che possono per far valere i diritti dei massesi, tutti".