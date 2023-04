"E’ necessario proteggere la statua di Alberico"

La statua di Alberico nella piazza della Martana è in pericolo? Lo sospetta Italia Nostra. "Nell’elogiare una nobile iniziativa, e ci riferiamo al monumento dedicato ad Alberico I Cybo-Malaspina, recentemente collocato in piazza Martana, non possiamo non denunciare il fatto che lo stesso è ogni giorno a rischio caduta, visto che incoscienti conducenti parcheggiano a pochi centimetri dal manufatto – segnala il presidente Bruno Giampaoli –. Ci risulta che fosse stata richiesta un’adeguata protezione fatta di una base rialzata con un cordolo in marmo, cosa che purtroppo non è mai stata realizzata. In attesa di una riqualificazione della piazza, che preveda la sostituzione dell’asfalto con gli storici piastroni, sollecitiamo a realizzare un’adeguata protezione, magari con quattro colonnine, collegate da una catenella, sull’esempio della scultura di Guadagnucci all’interno del palazzo comunale".