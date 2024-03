E’ morto Paolo Tedeschi, il cordoglio del mondo del marmo

Addio a Paolo Tedeschi, per anni tecnico di macchinari per la lavorazione di marmi e graniti. L’uomo era molto conosciuto in città e si è spento lunedì sera nella sua abitazione di Avenza. Un anno fa aveva scoperto di essere malato e a nulla sono valse le cure per impedire a quel male terribile di averla vinta. Lascia la moglie Lucia Milanta, i figli Luca, Cristina e Monica e gli adorati nipoti.

i funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Maria Mediatrice (Covetta) di Avenza. Paolo per il suo lavoro ha girato il mondo, collaborando con le principali aziende del lapideo. Conosceva le macchine come le sue tasche. Il prossimo 3 maggio avrebbe compiuto 78 anni. Gli amici lo ricordano come una persona solare e sempre sorridente, un uomo brillante e di cultura, un bravo padre e un bravo nonno.

Paolo era un grande amante dei cani, per lui facevano parte della famiglia e amava portarli a spasso o farsi una nuotata al mare. "Aveva una mente aperta e brillante e una cultura immensa – ricordano gli amici di tutta una vita –. Ci mancherà tantissimo. Era elegante, amava il buon cibo, raccontava un sacco di storie interessanti, era molto legato alla sua famiglia. Non ci aspettavamo che la malattia lo portasse via nel giro di così poco tempo. Abbiamo trascorso momenti di vita indimenticabili. Natali, Capodanno, domeniche pomeriggio a pranzo fuori. Paolo lo conoscevamo da decenni. Paolo era una persona buona che non si meritava questa fine". La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente, e ieri in tanti sono andati all’obitorio di Carrara per un ultimo saluto e stringersi attorno alla famiglia provata da questo immenso dolore.