E’ morto Armando, la Carrarese perde un tifoso

Se n’è andato a 97 anni il più vecchio tifoso della carrarese. Armando Tognini è morto lunedì scorso, dopo una vita passata tra le fila gialloblù. Faceva l’impiegato alla Montedison e, tra le carte dell’azienda, pensava alla prossima partita casalinga. Sulle tribune arrivava con la sua sciarpa, non perdeva neanche un match. Tutte le domeniche era lì, a presenziare tra le mura dello stadio di casa, immerso nei cori dei tifosi. Nel 2018 l’incidente di percorso, al Marmi non si poteva più giocare, c’erano problemi di messa a norma, la partita si disputava fuori. Armando era costretto alla sua prima trasferta, aveva 92 anni. La carrarese giocava al Mannucci di Pontedera, la sfida era contro la Juventus Under 23. I ragazzi di mister Baldini avevano bisogno di supporto, era necessario superare i confini di Carrara. Bisognava macinare dei chilometri, così aveva accettato un passaggio. Alla guida della Kia c’era Vincenzo Volpi, esponente del partito repubblicano e grande tifoso. "Fuori casa non sono mai andato – raccontava Armando -, questa per me è la prima volta e sì che sono nato nel 1926 e mi ricordo persino di quando si giocava alla Fossa. Ho però avuto la fortuna di conoscere delle persone bravissime che si sono offerte di darmi un passaggio e così ho accettato. In tutti questi anni ho sempre avuto l’abbonamento in tribuna, una volta ci andavo con mia moglie Silvana Pieroni, ma da quando lei non c’è più continuo ad andare da solo tutte le domeniche. Ci hanno tirato questo brutto scherzo – diceva sorridendo Armando, sullo stadio chiuso -, ma noi comunque non rinunciamo a stare vicino ai nostri ragazzi. Ora e sempre forza Carrarese".

Infine in un post la società giallo azzurra esprime le sue condoglianze. "La Carrarese calcio 1908 piange la scomparsa di Armando Tognini, noto tifoso azzurro. La società esprime le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia in un momento così doloroso unendosi al lutto dell’intera comunità dei supporters azzurri".