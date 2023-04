E’ morta la professoressa Maria Dea Damasseno

Addio alla professoressa Maria Dea Damasseno. Formò intere generazioni di professionisti tra cui i consiglieri comunali Andrea Vannucci e Maria Mattei. Era l’amata madre della giornalista e collega del Tirreno Giovanna Mezzana. È venuta a mancare all’età di 75 anni dopo un periodo di malattia. I funerali si terranno domani pomeriggio con partenza dall’obitorio del Noa alle 15,30 per poi raggiungere il cimitero di Turigliano. Una donna dalla grande personalità, culturalmente raffinata, signorile, e una mamma dolcissima. Le piaceva ricercare la bellezza delle cose davanti al mare, davanti a un’opera d’arte, davanti a un giardino fiorito. Maria Dea originaria di Saluzzo in provincia di Cuneo, si era trasferita assieme alla famiglia a Carrara.

Cominciò a insegnare all’età di 22 anni, prima in Lunigiana e poi entrando di ruolo al liceo scientifico di Carrara, con la cattedra di italiano e latino e dove ha ricoperto per molti anni il ruolo di vicepreside. Per la professoressa Maria Dea tutti gli studenti erano uguali, indipendentemente dai voti, anzi, si affeziona a quelli che vacillavano sul percorso della vita avviandoli con coraggio al loro trampolino. Negli ultimi anni ha collaborato con il volontariato e con il Centro documentazione handicap e dalla pensione aveva ritrovato quello che anni prima, era stato per lei un luogo d’adozione: la Cgil, le vecchie amiche e quelle nuove che nella malattia non l’hanno mai lasciata sola, fino all’ultimo giorno. Maria Dea nel 1968 frequentava la facoltà di magistero a di Genova. Ha vissuto quegli anni con passione e partecipazione, ascoltando nei corridoi dell’ateneo le canzoni dei giovani cantautori del tempo, in primis Fabrizio De André. In quegli anni conobbe Marco Mezzana, compagno di università. Una volta laureati si sposano e dopo qualche anno nasce Giovanna. Successivamente le loro strade si divideranno ma manterranno sempre un rapporto di grande stima e affetto, reciproci, fino all’ultimo giorno. Alla cara Giovanna un abbraccio dalla redazione.