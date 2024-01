E’ morta a 98 anni. Cesarina Tosi

Addio a Cesarina Tosi (nella foto). Era ultima sopravvissuta delle donne di Carrara che il 7 luglio del 1944, ribellandosi all’ordine di evacuazione dei nazisti e dei fascisti, salvarono la città, dando di fatto avvio alla Resistenza apuana lungo la Linea gotica. Cesarina (all’anagrafe Cesira) si è spenta nei giorni scorsi all’età di 98 anni. Era la moglie del partigiano Giorgio Mori, scomparso lo scorso anno. Cesarina per il suo eroismo aveva ricevuto una targa di riconoscimento dal consiglio regionale della Toscana, proprio in rappresentanza delle donne di Carrara che nel luglio 1944 si ribellarono all’oppressione nazifascista e all’ordine di evacuazione. In seguito la stessa Regione le conferì il Gonfalone d’argento. Un riconoscimento che per Cesarina era stato un premio per tutte quelle donne che hanno combattuto durante la Resistenza, anche portando i viveri per sfamare la città nel corso della guerra. "Forse non se ne rendevano conto ma lo slancio che animò la rivolta del 7 luglio fu liberatorio – aveva raccontato una volta il marito Giorgio –. Quelle ragazze rivendicavano un ruolo diverso nella società. Cesarina mi ha detto: ‘Lo abbiamo fatto per noi ma soprattutto per la libertà di tutte le donne’". Con lei se ne va una parte importante della storia della città. Una storia e una testimonianza che assieme al marito Giorgio ha raccontato ad intere generazioni, sempre con onestà intellettuale. Spesso ripeteva "se tonassi indietro farei esattamente la stessa cosa". Ad annunciare la scomparsa di Cesarina sono stati il figlio Maurizio, il fratello Carlo, la nuora Maria Teresa e tutti i nipoti, che la ricordano con immenso affetto.