E’ l’ora dell’ascolto Il Comune chiama i cittadini per decidere il futuro dell’ex hotel

Domani alle 17,30 nel centro direzione della Imm parte il processo partecipativo per decidere la destinazione d’uso dell’area dell’ex hotel Mediterraneo. L’area di circa 4 mila metri quadrati più parcheggio interrato, dopo varie vicissitudini era stata acquistata dalla precedente amministrazione. L’amministrazione di Serena Arrighi grazie ad un finanziamento ad hoc, ha deciso di avviare un processo partecipativo che coinvolga la cittadinanza per capire il futuro di un’area strategica come quella dell’ex Mediterraneo.

Le fasi del percorso partecipativo sono state illustrate ieri mattina a palazzo civico dall’assessore alla cittadinanza attiva Lara Benfatto e dalla coordinatrice del progetto Tania Mattei. "Con questo processo partecipativo – ha detto Benfatto – vogliamo arrivare a prendere una decisione che tenga conto della pluralità degli interessi presenti. Come amministrazione fisseremo semplicemente un perimetro all’interno del quale muoverci e che prevede di mantenere la destinazione pubblica di quell’area, ma saranno fondamentali le indicazioni che ci arriveranno dai cittadini".

Il percorso sarà diviso in due parti, la prima di ascolto fino al 15 luglio. La seconda a partire da settembre per concretizzare quanto emerso in azioni e linee guida. "Per identificare lo scenario condiviso utilizzeremo il metodo Easw (European Awareness Scenario Workshop) – ha detto Tania Mattei – un metodo nato in Danimarca che consente di guidare i partecipanti nello sviluppo di visioni sul futuro dell’argomento in discussione e nell’identificazione di alcune azioni prioritarie da sviluppare nel breve-medio periodo che possano contribuire al loro raggiungimento. Tutte le proposte approvate e condivise saranno inserite in un patto di collaborazione da sottoscrivere tra amministrazione, associazioni e singoli cittadini interessati".

"Condivisione e ascolto sono centrali nella nostra idea di governo della città – sottolinea la sindaca Serena Arrighi –, crediamo molto in questo processo partecipativo, che nelle nostre intenzioni dovrà essere solo il primo di molti. Le scelte che faremo sull’area dell’ex hotel Mediterraneo saranno determinanti per disegnare il futuro del nostro litorale e per questo crediamo che non solo debbano andare nel solco di quell’idea di Marina come luogo del vivere bene che vogliamo costruire anche grazie a numerosi altri interventi previsti, ma debbano essere discusse e approfondite con tutta la popolazione per intercettarne esigenze, idee e necessità".