"E’ importante unirci e scongiurare il rischio che il centro si svuoti"

Come a casa, dal 1994. Alla Caffetteria Ducale dei fratelli Paolo e Roberto Vivoli non ci sono solo i servizi e la pulizia di un bar ma una cortesia e un’accoglienza che fanno sentire i clienti come a casa o con amici. E’ per questo motivo, secondo Roberto, che i clienti nel tempo si sono affezionati, continuando a frequentare il bar di via Porta Fabbrica dalla sua apertura ad oggi. "L’apertura è avvenuta dopo aver lavorato per anni da dipendenti, era il nostro mestiere. Da allora abbiamo sempre cercato di accontentare tutti per far sentire a proprio agio i nostri clienti. Per questo, ad esempio, abbiamo iniziato a servire i pranzi: più persone ci hanno chiesto e consigliato di farlo e noi abbiamo voluto accontentarli".

La Caffetteria ha deciso di far parte del Centro Commerciale Naturale fin dalla sua istituzione nel 2013, per cercare di contribuire a dare una spinta al centro storico: "Far parte del Ccn è una bella esperienza perché si fanno molte iniziative per il centro storico – spiega Paolo –. Noi ci stiamo dando da fare e cerchiamo sempre di rinnovarci perché purtroppo, ad eccezione di alcune piccole zone, tutto sta andando in malora e le istituzioni non adottano politiche di supporto ai commercianti".

"Tante persone sono costrette ad abbassare le serrande per questioni economiche – aggiunge Stefania D’Ancona, moglie di Paolo –. Noi cerchiamo di cambiare, di adeguarci ai tempi che corrono reagendo alle vendite online che stanno svuotando il centro. Siamo sempre stati molto attenti alle esigenze della nostra clientela, proviamo a sfruttare le nuove tecnologie, vendendo oggettistica, e di essere ottimisti. Per questo abbiamo rinnovato ed ampliato il nostro locale. Non ci siamo mai pentiti di aver aperto, vogliamo ancora andare avanti".