E gli alunni vanno dove li porta il bus

Il viaggio di “va dove ti porta il bus” è arrivato anche a Massa, portando nel capoluogo apuano il progetto didattico promosso da Autolinee toscane, finalizzato non solo a incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Tre incontri per ogni classe con il supporto di operatori didattici qualificati dove vengono presentati i servizi urbani di Autolinee toscane e l’organizzazione dell’azienda, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole e i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici. Poi un’uscita in autobus con il supporto di insegnanti e operatore didattico per mettere in pratica le regole apprese e scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare.

A Massa le classi coinvolte sono per le quinte De Amicis di Turano, Salvo D’Acquisto, Le Grazie della primaria, le prime D e G dell’Istituto Staffetti per le medie. I bambini di Staffetti e Le Grazie e Staffetti sono andati a Marina di Massa sui bus delle linee 60 e 61, quelli di Cervara e Turano nel centro storico con i bus della linea 68. "Gli alunni hanno accolto con molto entusiasmo il progetto di Autolinee Toscane – commenta l’insegnante Alessandra Scimia della Staffetti –. Per alcuni di loro utilizzare il bus è stata un’esperienza nuova, ma sicuramente formativa. Il bus si è rivelato, non solo un mezzo di trasporto utile e talvolta necessario, ma soprattutto luogo di incontro e interazione".