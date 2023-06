È già Con-Vivere Focus accoglienza

Il festival con-vivere si prepara ad accogliere migliaia di persone anche quest’anno per la diciottesima edizione in programma dal 7 al 10 settembre. Per offrire il meglio ai protagonisti, ai turisti e agli amici della rassegna che a settembre visiteranno Carrara, apre da oggi il percorso di collaborazione dedicato all’ospitalità. Una tradizione che si rinnova ogni anno della manifestazione: le strutture ricettive e le attività commerciali del territorio possono affiliarsi al sito ufficiale dell’iniziativa così da rendere l’esperienza coinvolgente e ricca di servizi in occasione della rassegna culturale, filosofica ed artistica. Un format consolidato con quattro giornate ricche di conferenze ed eventi collaterali con programma dalle 17 alle 24. Il festival, come ha dimostrato in passato, è capace di coniugarsi con iniziative e offerte di promozione turistiche del territorio, rappresentando così un’opportunità importante per le strutture ricettive e gli operatori della provincia, che potranno rafforzare il rapporto di collaborazione con la rassegna in modo che gli ospiti possano godere al meglio delle bellezze del nostro territorio: del suo patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed eno-gastronomico. Per ottimizzare le sinergie, gli organizzatori del festival hanno organizzato una riunione operativa lunedì 12 giugno alle ore 15.30 nella sala conferenze di Palazzo Binelli per discutere con i rappresentanti degli operatori di settore le proposte per il pubblico del festival con possibilità di essere segnalati sulla pagina ospitalità del sito, le adesioni alla pagina menu per ristoranti, bar e tavole calde del centro storico, le partecipazioni alla seconda edizione della ‘caccia ai tesori’ di Carrara. Le strutture ricettive e gli operatori che intendono proporre particolari iniziative promozionali durante i quattro giorni della manifestazione potranno inoltre compilare il form disponibile sul sito internet del festival inserendo le informazioni richieste e la loro proposta. A coloro che aderiranno all’iniziativa il festival garantirà la segnalazione della struttura sul sito www.con-vivere.it in una pagina appositamente creata e dedicata all’ospitalità, con link al proprio sito web o pagina Facebook. Il modulo di adesione dovrà essere inviato entro il 20 luglio. Per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa e ai progetti basta contattare la segreteria all’indirizzo email dedicato: [email protected]