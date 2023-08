E domenica la premiazione

Domenica 13 gran finale del Bancarel’vin. Alle 13 in Piazza Malaspina pranzo con prodotti tipici delle Aziende Agricole di Coldiretti abbinati al vini in concorso e talk show con interventi di Luciano Pignataro, Andrea Fialdini Marco Bazzicchi e Fabrizia Bandielli. Modera Marca Bellentani. Alle 19 in Piazza Dante premiazione dei vini vincitori. Alle 22 in Piazza Malaspina canta Irene Fornaciari accompagnata da Federico Biagetti alla chitarra. A seguire Dj Romiti x Monia. E tutte le sere dalle 18 in Piazza Dante stand e vini dei produttori Doc Colli di Luni, Candia del Colli Apuani, Igt Val di Magna, Toscana, Costa Toscana; dalle 20 in Piazza Malaspina cene con piatti e vini tipici a cura di Asd Mulazzo; alle 21 Piazza Dante “I produttori si raccontano“ dialoghi con i vignaioli in gara, con Marco Bellentani e intrattenimento musicale con dj Bart. Servizio bus navetta gratis da Arpiola.