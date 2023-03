Duro j’accuse di Martinelli: "No ad altro cemento"

CARRARA

"Un palazzetto all’ex Mediterraneo? Ulteriore colata di cemento". Questo il parere del consigliere Cinque stelle, Matteo Martinelli, sull’ipotesi di realizzazione di un nuovo palazzetto a Marina. "Si aggiungerebbe una nuova colata – spiega il consigliere – per costruire un edificio alto come un palazzo di tre piani. Traffico congestionato e problemi di viabilità: sarebbe come la fiera di San Giuseppe tutti i fine settimana. Proposta che dimostra come questa amministrazione non abbia la benché minima idea della città. Grazie all’amministrazione De Pasquale, il Comune era riuscito ad acquisire l’area per salvarla dal degrado in cui versava da anni e restituire alla città un luogo pubblico da recuperare e, non da ultimo, risolvere il problema dei parcheggi in una zona congestionata dalle auto. Erano stati stanziati 3 milioni di euro dalla nostra amministrazione". Il consigliere sostiene l’incompatibilità del palazzetto con le norme paesaggistiche della zona e il tessuto di quella parte di città. "Mancano posti auto e con il waterfront i parcheggi diminuiranno ulteriormente – conclude Martinelli - ma anche questo la sindaca, dopo mesi di governo, non l’ha ancora capito. Il palazzetto significherebbe dover riservare decine di posti alla struttura e non sarebbero sufficienti quelli nel piano interrato".