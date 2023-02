Duomo in salsa glamour E il rosone esalta le borse

Il rosone del duomo di Carrara protagonista della collezione di borse realizzate dalle studentesse del corso moda dell’istituto nautico Fiorillo. La scuola torna in città, precisamente nel suo fondo di via Santa Maria 7, uno dei tanti messi a disposizione delle scuole dal progetto di rigenerazione urbana finanziato da Regione e Comune ‘Carrara si – cura’. Un fondo che il nautico Fiorillo utilizza per mostrare alla città cosa si fa all’interno della scuola in occasione degli eventi in città o, come in questo caso, dare visibilità al risultato di un percorso didattico.

L’iniziativa nel fondo di via Santa Maria, che ospita anche la mostra fotografica ‘Il tempo libero’ del club fotografico ‘Apuano’, sarà inaugurata lunedì e si potrà durante i giorni feriali, sabato escluso, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. Le borse sono state interamente realizzate dalle studentesse del corso moda ‘Cuori di stoffa’: alcune propongono in stampa una rivisitazione grafica del rosone del duomo, altre invece lo riproducono attraverso l’arte del ricamo. Le borse si possono acquistare tramite una donazione. Alcune hanno richiesto molte ore di ricamo e la compra vendita servirà alle ragazze per allenarsi con un altro progetto didattico, quello che prevede la creazione di un’azienda virtuale, un sistema che simula una vera società con tanto di rilascio della ricevuta fiscale per preparare i ragazzi al mondo del lavoro.

Ad affiancare le studentesse del corso di moda in questa nuova avventura ci saranno gli studenti del corso turistico ‘La vela del marmo’. Gli stessi che hanno interamente realizzato il dépliant ‘Carrara. Il museo diffuso del centro storico’: una guida ai più bei palazzi e monumenti della città che viene distribuita gratuitamente ed è stato tradotta dai ragazzi in inglese, francese e spagnolo.

"Nel fondo di via Santa Maria non abbiamo solo le borse, ma anche altri lavori fatti dagli studenti all’interno della scuola – spiega la professoressa Luisa Manfredi referente del corso di moda – si tratta del frutto di un progetto didattico iniziato lo scorso anno. I ragazzi durante una visita alla città con il professore Davide Lambruschi erano rimasti molto colpiti dal rosone del Duomo, e così abbiamo deciso di sviluppare la sua forma a livello di grafica e di ricamo. Le borse non si possono vendere, ma si possono acquistare tramite donazione aiutando le ragazze ad acquisire esperienza con la loro società virtuale. Non è possibile assegnare un prezzo ai lavori, in particolare a quelle ricamate che hanno richiesto molte ore di lavoro e quindi sarebbero costose. Alcune a contorno del rosone hanno la scritta Carrara, altre la dicitura ‘Fortitudo mea in rota’. Tutti i lavori esposti sono stati realizzati a scuola all’interno dei vari progetti di studio".

Alessandra Poggi