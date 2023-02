Duemila ‘Neet’: no studio o lavoro Via al maxi progetto salva-giovani

di Alfredo Marchetti

Duemila giovani tra i 14 e 29 anni che non studiano o lavorano. Usciti da scuola vivono in un limbo, ai margini della società. Numeri che devono essere immediatamente invertiti per evitare che domani un paese come Montignoso diventi solo un caro ricordo. La provincia si ritrova a fare i conti con una crisi occupazionale profonda: il 7,6 per cento degli apuani non lavora (dato medio regionale 6,6 per cento). Il tasso dei ’Neet’ (fascia d’età dai 15 ai 29 anni) si attesta sul 17,7 per cento. Montignoso ha scelto di correre ai ripari e, dopo incontri sia dal vivo a Roma e online con la Presidenza delconsiglio dei ministri, ha deciso di passare all’azione, presentando "un progetto ambizioso – come descrive l’assessora alle Pari opportunità Giorgia Podestà –, che punta a sostenere i nostri giovani, non solo i normodotati, ma anche i ragazzi diversamente abili".

La candidatura del maxi progetto sostenuta da Anci punta a rilanciare le vite di circa un centinaio di giovani, al costo di 75mila euro (60mila finanziati dalla Presidenza del consiglio dei ministri, 15mila finanziati da villa Schiff). Previste 5 borse di studio che introdurranno 3 normodotati e 2 persone diversamente abili al mondo del lavoro. La fase precedente punta a formare 40 giovani tramite la collaborazione delle associazioni in campo. "In un momento complicato – dichiara il sindaco Gianni Lorenzetti – sotto l’aspetto occupazionale, il nostro è un impegno importante. Non abbiamo alcuna intenzione che qualcuno rimanga indietro". Novità del progetto ideato dalla dirigente comunale Nadia Bellè sono l’inserimento del disability manager, figura di collegamento tra le persone diversamente abili e le aziende e il terapista occupazionale, che sosterrà i giovani nell’ingresso nel lavoro.

Le associazioni in campo sono: cooperativa Cassiopea, associazione Spin8, Aias, Comunità interattive, agenzia formativa Serinform, Autismo apuania. Il progetto, nella pratica, prevede una mappatura del territorio dei giovani presenti senza un lavoro o che non studiano. L’istituzione di un informagiovani dove i ragazzi per la prima volta sono protagonisti, ovvero spiegano di cosa hanno bisogno per essere attivi. Dopo questo si passa alla formazione e alla realizzazione di borse lavoro a 600 euro. Altra particolarità non di poco conto è la possibilità per le persone diversamente abili di entrare nel mondo dello sport grazie a un corso che permette loro di diventare aiuto allenatori nel basket.