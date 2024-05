Duecento agricoltori in assemblea. Festa per gli 80 anni di Coldiretti

Coldiretti festeggia 80 anni di storia rilanciando il protagonismo contadino insieme a un nuovo patto con i consumatori. Le parole chiave: trasparenza, reciprocità, dignità, meno burocrazia e legalità.

Sono duecento gli agricoltori della provincia che hanno preso parte alla grande assemblea alla Sala della Filanda di Aulla. Uno tsunami giallo che ha messo al centro la storia ed il futuro dell’associazione nata nel 1944 per opera del “padre fondatore” Paolo Bonomi diventando la più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa. All’assemblea è intervenuto il direttore regionale, Angelo Corsetti. Tra i temi al centro dell’assemblea provinciale, coordinata dal direttore provinciale, Francesco Cianciulli, la necessità di garantire trasparenza sull’origine degli alimenti con la raccolta di un milione di firme per promuovere una legge europea che imponga l’indicazione chiara dell’origine su tutte le etichette alimentari. "Non è più tollerabile assistere a scene come quelle vissute durante la protesta al Brennero una settimana fa – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara - dove si è visto giungere prosciutti, concentrato di pomodoro, frutta e verdura che, dopo l’ultima trasformazione, diventavano sostanzialmente prodotti italiani, con le importazioni di cibi stranieri che hanno raggiunto nel 2023 il massimo storico. L’eliminazione del codice doganale per l’origine dei prodotti alimentari deve essere una priorità". L’altra emergenza è la protezione del territorio dall’invasione della fauna selvatica incontrollata con la necessità di interventi immediati per salvare il patrimonio agroalimentare nazionale. Secondo Coldiretti sono oltre 20 milioni i danni denunciati alle coltivazioni dagli ungulati in tutta la regione. La principale calamità sono i cinghiali con l’80% dei danni complessivi, poi caprioli e daini. Sono in tutto 400mila gli ungulati nelle campagne: 200mila cinghiali, 160mila caprioli, 7.000 daini e 6.000 cervi (dati Regione).

Sono state affrontate inoltre, tutte le questioni ancora aperte in Europa, legate alle richieste contro le importazioni sleali, il falso made in Italy o quella per la richiesta di un piano invasi, fino alla moratoria dei debiti a favore delle aziende agricole che hanno investito e che in questi ultimi due anni hanno subito l’aumento dei tassi di interesse e forti problemi reddituali. Sul tavolo anche i dossier scottanti che, grazie a Coldiretti, sono stati bloccati o rimandati come il regolamento sugli imballaggi, sul ripristino della natura e sull’uso dei fitofarmaci che avrebbe ridotto del 30% la produzione agricola.