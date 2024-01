Due treni cambiano orari per risolvere i problemi degli studenti

Il pressing degli studenti pendolari sulla Regione Toscana, per ottenere le ultime modifiche all’orario dei treni, è stato convincente. Dal prossimo 29 gennaio l’orario di due corse sarà modificato: il treno 18444 ora in arrivo a Pontremoli alle 13.25 sarà prolungato fino a Borgo Val di Taro consentendo il rientro a casa a tanti studenti emiliani; e il 18447 ora in partenza Pontremoli alle 14.35 anticiperà l’avvio da Borgo Val di Taro riducendo i tempi di attesa per il rientro a casa degli studenti pontremolesi che studiano in territorio emiliano. Un treno in più oltre al 19243 che parte alle 13.51 da Borgo Val di Taro.

Resta il nodo del 19233, sul quale al tavolo di confronto si sta lavorando è la possibilità di anticipare di circa 20 minuti la partenza da Berceto per consentire l’arrivo a Pontremoli verso le 7.50 anziché alle 8.08 perché le lezioni a scuola iniziano alle 8. Dei ritardi degli studenti sono preoccupati i presidi: il rischio è che a fine anno non siano rispettati i tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Una situazione che comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame. "Lo sforzo fatto dall’assessore regionale Baccelli è apprezzabile – commenta il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri – e lo ringrazio. Gli chiedo però di insistere affinché sia garantito anche un treno in arrivo al mattino a Pontremoli ad orario adeguato per gli studenti".