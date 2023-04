Due tentati furti Arriva la Lince

Le guardie giurate sventano due tentativi di furto nel weekend. Intorno alle 3 di notte di sabato scorso, da un’attività di via Aurelia è scattato l’allarme dell’impianto di videosorveglianza collegato con l’istituto di vigilanza La Lince. La centrale operativa dell’istituto ha subito inviato sul luogo la radio pattuglia, giunta sul posto in pochissimi minuti. Nel frattempo, dalla centrale gli operatori visionavano tre individui incappucciati e muniti di attrezzi da scasso e inviavano pertanto un’altra radio pattuglia in supporto. All’arrivo delle guardie i tre individui si davano alla fuga senza riuscire ad accedere ai locali né di conseguenza a portare via alcunchè. Da qui l’intervento delel forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Domenica intono alle 21.30 è stata invece la volta di un’abitazione ad essere presa di mira dai ladri. Anche in questo caso è scattato l’impianto di allarme collegato con l’istituto di vigilanza La Lince e in pochi minuti è arrivata sul luogo la radio pattuglia di zona, subito raggiunta da un’altra in supporto. Al loro arrivo, le guardie giurate hanno sentito dei rumori e delle persone che stavano scappando: i malintenzionati erano entrati nella corte dell’abitazione ma non sono riusciti ad accedere all’interno per il poco tempo avuto a disposizione, dandosi alla fuga al tempestivo arrivo delle radio pattuglie.