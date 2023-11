Due soli ortopedici per la Lunigiana. Ferri: "Grave carenza da tre anni"

Sono rimasti solo due ortopedici in servizio a tempo pieno nei due ospedali della Lunigiana. E un medico contrattista a 20 ore a dare una mano. Un’emergenza che dura da 3 anni quella della la carenza di medici. E il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri (nella foto) lancia ancora una volta l’allarme. "Da diverse settimane è stato collocato in pensione uno degli ortopedici che operavano negli Ospedali di Pontremoli e Fivizzano – spiega –, in un contesto in cui già si era assai carenti di personale medico, segnalato a gran voce da anni. La Lunigiana è così rimasta con solo due ortopedici in servizio a tempo pieno, più un contrattista a 20 ore. Numeri ovviamente del tutto insufficienti a garantire i servizi che devono essere forniti quotidianamente nei due presidi. La presa in giro di Regione e Asl, insomma, continua senza sosta e senza il minimo accenno ad invertire una deriva che assume sempre più i colori della vera e propria vergogna. Basti pensare che negli ospedali di Costa è garantita l’attività di ben 15 ortopedici, con una sproporzione di trattamento verso il nostro territorio che conferma, come per molte altre situazioni, la costante e mirata volontà di depotenziare la Lunigiana e di classificare i suoi cittadini come persone meno meritevoli nel vedersi forniti i servizi sanitari cui avrebbero diritto".

Le esigenze dei lunigianesi vengono lasciate per ultime, schiacciate secondo Ferri, dall’inadeguatezza e dalle scelte utilitaristiche che i vertici aziendali e la Regione manifestano ogni giorno guardando con occhio strabico verso i bacini più ampi di potenziali elettori o più forti per potentati politici, e anche oltre. "Così le emergenze diventano croniche e le richieste di amministratori e cittadini, costantemente ripetute, trovano mediamente risposta solo in silenzi e menefreghismo – aggiunge il sindaco – o, quando va di lusso, in promesse di norma disattese".

