Due sindaci per nonna Elvira centenaria

Mercoledì scorso, a festeggiare Elvira Tonelli, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo del secolo di vita, presso la "Casa Famiglia per Anziani Maria Rggueri" di Monti di Licciana Nardi, oltre ai numerosi familiari della signora, vi erano ben due Sindaci, in primis Renzo martelloni primo cittadino di Licciana Nardi il collega Massimo Bertoni di Vezzano Ligure, Comune natale della centenaria, il vicesindaco Omar Tognini di Liciana nardi e dono Tommaso Forni, parroco della Valle del Taverone. Persone, familiari,amici ed autorità che hanno voluto far sentire la loro presenza,portando nel contempo gli auguri delle rispettive Amministrazioni Comunali, in occasione del raggiungimento dell’ambito traguardo. Alla signora Elvira gli auguri e le più sentite felicitazioni da parte della nostra redazione.

R .O.