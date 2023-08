Due serate dedicate a Piero Calamandrei

Doppio appuntamento dedicato a Piero Calamandrei. Il 18 agosto, alle 21, si parlerà di ’Calamandrei: un antifascista in Apuania’ mentre il 19, sempre alle 21, il tema è su ’Pietro De Giudice e Piero Calamandrei: dalla Resistenza alla rinascita culturale’. L’iniziativa è dell’Anpi e si svolgerà nella piazza di Ronchi intitolata a Calamandrei. La prima serata, dopo i saluti della presidente dell’Anpi Elena Cordoni, vedrà gli interventi di Valdo Spini, Silvia Calamandrei, Camilla Bergamaschi e Laura Buffoni. Ci sarà la proiezione di un video con il discorso sulla Costituzione di Calamandrei. Inoltre gli attori Gaetano Vacca e Alessandra Berti leggeranno due brani dei suoi scritti. Nella seconda i relatori saranno Massimiliano Nocchi, Silvia Nicoli, Massimo Bertozzi, Maria Del Giudice, Luciano Celi e Cesare Del Giudice. La lettura dei testi è affidata a Matilde Fioravanti, alla chitarra ci sarà Beatrice Ciacci. La segretaria dell’Anpi Maria Del Giudice fungerà da moderatrice in entrambe le serate. Per l’occasione saranno esposte foto relative al Premio Alpi Apuane.