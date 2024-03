Due ruote di passione e impegno. La ‘Goodbike’ traccia il... turismo

Sulle tracce del Medioevo in bike per assaporare il gusto della natura e della storia. Una declinazione di turismo e sport sempre più complementare a quello tradizionale basato su visite guidate a luoghi di interesse storico-artistico. Nella Lunigiana dei 200 castelli si pedala con gioia e fatica, a caccia di emozioni tra pievi, castelli e borghi medievali, l’Appennino e le Alpi Apuane. E’ forte la passione per la mountain bike che sta raccogliendo un numero sempre maggiore di appassionati. Come quelli dell’Asd Goodbike di Pontremoli, nata nel 2016 per volontà di alcuni cicloamatori locali con lo scopo principale di promuovere il territorio. Tra i fondatori è sempre ricordato Roberto ‘Hubert’ Bellotti, il presidente prematuramente scomparso nel settembre 2020. In questi anni di attività, nonostante la pandemia, la società ora guidata dal presidente Antonio Beschizza ha realizzato diversi progetti come il Percorso Pineta per Mtb, intitolato al compianto professor Pier Giacomo Tassi, dove sono state disputate due edizioni della gara amatoriale ‘La Miciola’. Poi la tabellatura permanente di 5 percorsi, sempre per Mtb, nel territorio di Pontremoli con la posa di 3 strutture in legno che ospitano i tabelloni con le mappe: alla Foresta del Brattello, Percorso Pineta, Piazza Italia a Pontremoli. Quindi una brochure cartacea con tutti i percorsi. La Asd Goodbike si è adoperata anche per il ripristino e la pulizia di vecchi sentieri da tempo non più agibili. Sono state di recente acquistate e regalate alla città di Pontremoli 3 stazioni di ricarica per biciclette a pedalata assistita posizionate in piazza della Repubblica, al Convento dei Cappuccini e alla Cooperativa la Guinadese.

Il sodalizio, grazie alla collaborazione con le varie associazioni del territorio, organizza e partecipa poi a diversi eventi e manifestazioni ciclistiche e non nel territorio lunigianese. In questo contesto si inserisce la Granfondo Città di Pontremoli arrivata alla terza edizione programmata per il 28 aprile che quest’anno si svolge nella Foresta del Brattello ed è diventata prova valida per l’assegnazione del trofeo Appenninooff road parmense, del campionato provinciale e del Trofeo Rampikino, tutti targati Uisp Parma. La scorsa edizione aveva visto ben 700 partecipanti.

Un’altro evento organizzato da Goodbike è la Pontremoli Francigena Half Marathon, alla quarta edizione, che si svolgerà il 23 giugno: una camminata non competitiva lungo la Via Francigena dalla Cisa a Pontremoli. L’anno scorso c’erano 500 iscritti che hanno portato a termine, ognuno col proprio ritmo, il tracciato tra Berceto e Pontremoli: circa 25 che si snodano tra verdi vallate con il punto di partenza all’Ostello di Berceto e traguardo nel cuore del centro storico pontremolese. Grazie anche all’impegno di Sante Talamini, appassionato di pellegrinaggi che ha contribuito a mettere a punto i dettagli organizzativi, l’edizione 2024 presenta tre percorsi alternativi con differenti gradi di difficoltà e chilometraggio: dai 24,3 km ai 19,6 km e al corto di 8,8 km.

Nella terra delle statue stele è nata la Bike Area che conta più di trenta escursioni pedalate di diverse tipologie. Da Pontremoli, partono escursioni pensate per essere affrontate in una giornata, ma anche alcuni dei grandi cammini medievali come la Via del Volto Santo o ancora la Via Francigena che nel suo sviluppo verso Roma passa proprio per la Lunigiana e il Lunigiana Trail. Ogni traccia, percorribile con mountain bike da cross country, ma anche all mountain ed ebike, si collega al resto del comprensorio, attraverso strade bianche e passaggi che attraversano incantevoli borghi con volte in pietra viva e lastricati. Nella Lunigiana Bike Area si contano circa trenta circuiti permanenti e mantenuti dalle associazioni locali. E l’Asd Goodbike è una di queste. Importante è anche l’aspetto delle informazioni tecniche sui sentieri con tutte le info e la possibilità di scaricare sullo smartphone le mappe in formato Gps (sito www.goodbikepontremoli.it).

Natalino Benacci