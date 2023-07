Due ragazzini in bicicletta travolti da un’auto Grave 14enne trasportato in elicottero a Pisa

Una serata estiva come tante: i giochi in piazza, i giri in bicicletta. Poi il dramma: due ragazzini travolti da un’auto. L’incidente mercoledì sera a Monti di Licciana Nardi: ora un 14enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pisa. I due giovani giravano in bicicletta insieme agli amici quando, lungo la strada provinciale, sono stato colpiti da un’auto in transito. Uno di loro ha riportato solo lievi ferite, mentre le condizioni dell’altro sono apparse subito gravi. A dare l’allarme i presenti che si sono subito accorti della gravità dell’incidente e delle condizioni del 14enne. Sul posto l’automedica di Aulla subito inviata dal 118: i militi hanno prestato i primi soccorsi al giovane e chiesto l’intervento dell’elicottero per un trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cisanello. Alla guida dell’auto un 40enne che, stando alle prime ricostruzioni, non viaggiava ad alta velocità, si è fermato subito ed ha prestato i primi soccorsi. Tanta la paura dei genitori e dei residenti della frazione che sono stati in apprensione per il 14enne per tutta la notte.

A Cisanello l’adolescente è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, a causa dei molti traumi in diverse parti del corpo e del trauma cranico piuttosto importante che non lasciava ben sperare. Per fortuna ieri le sue condizioni sono migliorate: ha ricominciato a respirare in modo autonomo e sembra si stia riprendendo piano piano. La notizia ha fatto in fretta il giro del comune, molti residenti si sono stretti attorno alla famiglia del bimbo, piuttosto conosciuta, nella speranza di un rapido miglioramento. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Pontremoli che stanno portando avanti le indagini, per verificare la precisa dinamica dell’incidente.