Due pellegrini per la comunità Sul cammino di Santiago per salvare l’oratorio del borgo

Collocato a valle di Cortila, borgata nella Vallata del Lucido, l’Oratorio della Madonna del Popolo è un pregevole esempio di architettura rurale con caratteristiche devozionali conservatesi nel tempo con la propria originalità. Per questo, l’edificio risalente al Settecento è stato dichiarato d’interesse culturale dal Dipartimento dei Beni Culturali della Toscana. E’ una struttura dalla quale spazia una splendida vista sulle Alpi Apuane, attorniata da una coreografica realtà di campagna, foriera di una pace rigeneratrice. L’Oratorio purtroppo, causa il degrado dei materiali e i danni causati dal sisma del 2013 ,versa in tristi condizioni. A fronte di un contributo regionale insufficiente, alcuni abitanti del paese si sono rimboccati le maniche, promuovendo una raccolta fondi finalizzata al restauro dell’Oratorio per renderlo fruibile a fedeli e visitatori.

Nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica, Fabio Fabiani e Luigi Terenzoni, abitanti della borgata, si sono calati nelle vesti di pellegrini e si sono diretti, partendo ieri, sul cammino di Santiago de Compostela, dalla parte francese: da Bruxelles fino a Parigi. I due racconteranno quotidianamente le proprie esperienze, i personaggi, la spiritualità e le bellezze incontrate sul loro cammino, a contatto con la gente e la natura.

E posteranno tutto: foto, video e racconti del pellegrinaggio su Fb e Istagram de “L’Oratorio Madonna del Popolo di Cortila“, dove saranno indicate le modalità per la partecipazione alla raccolta fondi. Un lodevole esempio di amore nei confronti del proprio borgo nativo per garantirne la conservazione degli edifici più rappresentativi, come quelli a finalità religiosa, di fede, simbolo di unione e di comunità.

Roberto Oligeri