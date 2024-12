Due ori per Ravenna e Arrighi nelle finali di campionato d’inverno a Milano

Due ori per la sezione carrarese del Tiro a Segno Nazionale, nelle finali del campionato d’inverno disputate a Milano. Nella finale della pistola 10 metri Mixed Team (22 le squadre in gara provenienti dalle due prove preliminari tenute in ottobre e novembre), Sonia Ravenna e Luca Arrighi si sono classificati al primo posto. Dopo le qualificazioni la classifica vedeva la squadra apuana giocarsi la finale per il primo e secondo posto, e qui i carraresi hanno prevalso sul Bologna per 16-10. Per la Ravenna si è trattato del suo primo campionato.

Oro anche per Anita Elisei, nella gara riservata ai giovanissimi di pistola e carabina, divisi tra quelli con appoggio e tiro libero. Nella specialità "Giovanissimi-pistola 10 metri, con appoggio", la Elisei conquista l’oro con il punteggio di 193 punti su 200 a disposizione e nove mouches (la parte centrale del bersaglio), davanti a Eneas Nieder di Bolzano che ha totalizzato 193 punti con 8 mouches e ad Eros Lavia della sezione di Ponte San Pietro che ha totalizzato 192 punti. Congratulazioni arrivano dal consiglio direttivo di Fossola a tutta la squadra che, oltre ai tre vincitori, è composta anche da Giulia Falaschi, Matteo Fusani, Davide Perfetti e Rebecca Rapaj.

ma.mu.