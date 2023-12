Due ore di musica e divertimento al Bar Duomo34

Due ore di musica, divertimento e condivisione: la Opel Corsa Live Session, la serata di musica live organizzata dalla concessionaria F.lli Nani in collaborazione con Matteo Ratti e Marco Baruffetti, è stata un successo. Al bar Duomo34, in pieno centro a Massa, in tanti si sono presentati all’aperitivo con il coupon F.lli Nani per ascoltare la performance in acustico dei due musicisti apuani. Rispettivamente chitarrista di Francesco Gabbani e musicista-vocal coach con un importante seguito sul web, Marco e Matteo hanno intrattenuto i gli ospiti con due ore ininterrotte di musica.

Grande soddisfazione da parte di tutto il team F.lli Nani per i risultati dell’iniziativa. "Abbiamo dato il via a questa collaborazione con grande entusiasmo – dichiarano dall’azienda –. Matteo e Marco hanno trascorso un mese a bordo di Opel Corsa Electric toccando con mano i vantaggi di una mobilità a zero emissioni e tutte le novità di casa Opel. Come F.lli Nani, abbiamo coinvolto i nostri utenti con attività web in condivisione con i due artisti dando continuità al progetto Opel Corsa Sound Studio, il contest musicale che Opel ha pensato per gli artisti emergenti. Abbiamo ritenuto quindi di festeggiare tutti insieme con una serata di musica dal vivo. Il nostro team ha potuto vivere un momento di condivisione fuori dal contesto aziendale, una vera e propria esperienza di team building in una cornice assolutamente informale. Siamo soddisfatti ed orgogliosi di questo risultato".